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    Події в Україні

    Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ

    Сьогодні відбувся 11-ий обмін полоненими між Україною та окупантами - Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ
    Сьогодні відбувся 11-ий обмін полоненими між Україною та окупантами
    фото з відкритих джерел

    З полону повернувся голова Шевченківської ОТГ, який був там два місяці

    Сьогодні, 10 червня відбувся 11 обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

    З ворожого полону вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.

    «Сьогодні 11-ий був обмін, завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці з чимось був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, і вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він тут. Тому його вітаємо. Все буде добре!», – сказав Кім.

    Нагадаємо, ще один обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ відбувся 6 травня. Тоді з полону повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.

    До цього обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

    Додамо, що в СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

    • +38 067 650 83 32;
    • +38 098 087 36 01.

    Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]

    Теги: росія окупанти війна обмін полоненими Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ