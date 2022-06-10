Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ

З полону повернувся голова Шевченківської ОТГ, який був там два місяці

Сьогодні, 10 червня відбувся 11 обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

З ворожого полону вдалося звільнити голову Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка.

«Сьогодні 11-ий був обмін, завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці з чимось був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко, якого дістали, і вели переговори ми дуже довго. Тому до цього моменту не хотів, не міг про це говорити. Але зараз він тут. Тому його вітаємо. Все буде добре!», – сказав Кім.

Нагадаємо, ще один обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою РФ відбувся 6 травня. Тоді з полону повернули 41 людину, включаючи 11 жінок.

До цього обмін полоненими відбувся 30 квітня. Тоді звільнили 14 українців: сімох військових та сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

Додамо, що в СБУ працює гаряча лінія для тих, хто хоче повідомити про факт незаконного позбавлення волі або потрапляння в полон наших громадян:

+38 067 650 83 32;

+38 098 087 36 01.

Також інформацію можна надавати через електронну пошту: [email protected]