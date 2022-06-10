Як війна впливає на здоров’я українців: пояснення очільника МОЗ

Українці через війну стали менше звертатися до медиків з профілактичною метою

Багато захворювань в українців суттєво «помолодшають» через пережитий у зв'язку з війною стрес

Недуги, якими люди зазвичай хворіли, наприклад, у 60 років, тепер будуть виявляти і в 45-50-річному віці, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі. Про це розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю «Українській правді».

За словами міністра, сьогодні найбільше летальних випадків в Україні стаються через серцево-судинні хвороби. На другому місці – онкологічні захворювання, оскільки у людей немає можливості пройти ранній скринінг.

«Люди під час війни не звертаються для профілактичного огляду, а терплять до останнього, бояться навантажити систему, та й система орієнтована на інші пріоритети. Це призведе до того, що хвороби виявлятимуть на більш пізніх стадіях. А це означає довготриваліше та дороговартісніше лікування, і не завжди ефективне», – каже очільник МОЗ.

Ляшко закликав тих українців, які перебувають у безпечних регіонах і мають проблеми зі здоров’ям, або давно не були у сімейного лікаря спробувати записатися до нього і проконсультуватися.

«Українці повинні жити довго і бути здоровими», – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні прогнозується зростання онкологічних хвороб, виявлених на пізніх стадіях через те, що українці стали рідше відвідувати лікарів з профілактичною метою. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення Росії. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що за два роки пандемії та більш ніж 100 днів повномасштабної війни істотно знизилася кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою.

Додамо, що за оцінками Віктора Ляшка для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.



