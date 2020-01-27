Сьогодні на Південному мосту пів дня буде обмежено рух
На мосту проводяться ремонтні роботи
У Києві на Південному мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. Сьогодні, 27 січня, роботи проводитимуться на самому мосту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
«27 січня проведемо поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Лівого берега. Роботи триватимуть кілька годин (з 9:00 до 15:00). У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік», - зазначили дорожники.
Під час робіт рух частково обмежено.
У Київавтодорі перепрошують водіїв за незручності.
Нагадаємо, 21 січня на Південному мосту дорожники проводили поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Надніпрянського шосе.
З 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня було частково обмежено рух на Південному мосту.
Роботи проводитились на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».