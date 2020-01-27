Сьогодні на Південному мосту пів дня буде обмежено рух



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На мосту проводяться ремонтні роботи

У Києві на Південному мосту тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. Сьогодні, 27 січня, роботи проводитимуться на самому мосту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«27 січня проведемо поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Лівого берега. Роботи триватимуть кілька годин (з 9:00 до 15:00). У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік», - зазначили дорожники.

Під час робіт рух частково обмежено.

У Київавтодорі перепрошують водіїв за незручності.

Нагадаємо, 21 січня на Південному мосту дорожники проводили поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Надніпрянського шосе.

З 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня було частково обмежено рух на Південному мосту.

Роботи проводитились на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».