Уряд продовжує адаптивний карантин до серпня

Карантин може бути помʼякшений у випадку успішно проведеної вакцинації

Кабінет міністрів України планує продовжити строки адаптивного карантину у країні до кінця серпня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у своєму інтервʼю РБК-Україна. Наразі адаптивний карантин запроваджений до 30 червня.

«Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення», – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину дає можливості: якщо показники захворюваності на Covid-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в «зеленій» зоні. Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

«Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає», – уточнив прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує вводити загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це було відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі Covid-19. Відповідно до нового карантинного поділу країни, опублікованого Міністерством охорони здоровʼя 8 травня, всі області держави вийшли із «червоних» карантинних зон.

При цьому сьогодні стало відомо, що Миколаївська область, яка знаходилася у «жовтій» карантинній зоні через погіршення ситуації із захворюваністю була переведена до «помаранчевої» зони.