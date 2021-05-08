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    Жодного «червоного» регіону – МОЗ оновило поділ на карантинні зони

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    Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області - Жодного «червоного» регіону – МОЗ оновило поділ на карантинні зони
    Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області
    Фото: РБК-Україна

    Останньою з локдауну вийшла Сумська область

    Міністерство охорони здоров'я оновило карантинний поділ, перевівши області у помаранчеву та жовту зони. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

    Таким чином, станом на 8 травня «помаранчевими» є Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

    У жовтій зоні перебувають Київ, а також Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

    Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області.

    Напередодні Державна комісія ТЕБ та НС скасувала «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Сумської області. Це останній регіон України, що перебував на локдауні через коронавірус. Найвищий рівень обмежень тут діяв із 24 березня.

    Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

    Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

    Також Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ хвороби карантин коронавірус
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