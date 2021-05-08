Жодного «червоного» регіону – МОЗ оновило поділ на карантинні зони

Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області

Останньою з локдауну вийшла Сумська область

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинний поділ, перевівши області у помаранчеву та жовту зони. Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

Таким чином, станом на 8 травня «помаранчевими» є Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні перебувають Київ, а також Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області.

Напередодні Державна комісія ТЕБ та НС скасувала «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Сумської області. Це останній регіон України, що перебував на локдауні через коронавірус. Найвищий рівень обмежень тут діяв із 24 березня.

Цього тижня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

Напередодні «червону» зону залишили три області. Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

Також Запорізьку і Полтавську області виводять з «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

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