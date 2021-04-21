Кабмін оприлюднив план вакцинації проти Covid-19

До кінця грудня 2021 року Україна планує ввести 47,8 млн доз Covid-вакцини

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету. Про це повідомляється на сайті КМУ.

Це передбачено оприлюдненим 21 квітня Національним планом вакцинопрофілактики Covid-19 на 2021 рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340.

Загалом у плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Які вакцини та коли отримають українці?

Квітень: 367 тисяч доз AstraZeneca в рамках ініціативи COVAX, 500 тисяч доз AstraZeneca, закуплені коштом держбюджету та 117 доз Pfizer. Усього у квітні Україна повинна отримати 1 184 000 доз вакцини.

Травень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 1,5 млн доз препарату Sinovac за кошти держбюджету. Вакцини від COVAX не очікують. Усього в травні Україна повинна отримати 2 млн доз вакцини.

Червень: 213 316 доз Sinovac та 500 тисяч доз AstraZeneca коштом держбюджету, а також 1 млн 409 тисяч AstraZeneca в рамках COVAX. Усього в червні очікується постачання 2 122 316 доз вакцини.

Липень: 500 тисяч доз AstraZeneca та 948 700 доз Pfizer/BioNTech в рамках COVAX. 948 700 доз. Усього в липні Україна отримає 1 448 700 доз вакцини.

Серпень – грудень: 2 млн доз Novavax коштом держбюджету та 1 031 660 доз вакцини AstraZeneca від COVAX. Щомісячно у цей період країна отримуватиме по 3 031 660 доз вакцини.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я закликало повідомляти про зловживання вакцинами, зокрема, і про щеплення поза чергою. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.