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    Миколаївська область повернулася до «помаранчевої» карантинної зони

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    Миколаївщина перейшла з &laquo;червоної&raquo; карантинної зони до &laquo;жовтої&raquo; лише 1 травня - Миколаївська область повернулася до «помаранчевої» карантинної зони
    Миколаївщина перейшла з «червоної» карантинної зони до «жовтої» лише 1 травня
    Ілюстративне фото

    В регіоні перевищено коефіцієнт випадків інфікування коронавірусом

    Миколаївська область, що раніше перебувала в «жовтій» зоні карантину, переведена до «помаранчевої» зони. Про це свідчить оновлена карта карантину у країні, яку оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.

    Так, у Миколаївській області перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування і становить 20,5%.

    Рівень госпіталізацій перебуває на позначці 41,2 при нормі 60 і менше. Завантаженість ліжок з киснем становить 34,5% (норма - 65%).

    Покращення ситуації з Covid-19 вважається тоді, коли в регіоні наявна хоча б одна з ознак:

    • завантаженість ліжок у лікарнях понад 50% протягом п’яти днів поспіль (без урахування ліжок, відведених для лікування Covid-19 у дитячих та пологових відділеннях);
    • середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА не менше 48 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

    Раніше повідомлялося, що у «помаранчевій» зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ – в «жовтій» зоні.

    Миколаївська область разом із Київською вийшли з «червоної» карантинної зони 1 травня.

    Нагадаємо, станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Зокрема в Миколаївській області учора було зафіксовано 156 випадків захворювання, зроблено 79 щеплень.

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    Теги: Миколаївщина хвороби карантин населення коронавірус
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