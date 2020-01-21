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    Конкурсна комісія визначила чотирьох претендентів посаду очільника Держслужби з етнополітики

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    Конкурсна комісія визначила чотирьох претендентів посаду очільника Держслужби з етнополітики
    Фото: Михайло Глуховський, «Главком»

    З 11 кандидатів на посаду «головного по релігії» конкурсна комісія залишила чотирьох

    За результатами співбесіди, підсумкового раунду конкурсного відбору на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті конкурсна комісія Нацагентства з питань держслужби з-поміж 11 кандидатів визначила чотирьох. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Примітно, що прийшли на співбесіду усього шестеро кандидатів, з яких комісія назвала імена чотирьох претендентів і кількість балів, які вони здобули:

    Андрій Юраш – 9,57

    Юрій Решетніков – 9,29

    Сергій Бортник – 7,7

    Олена Богдан – 5,01

    Тепер міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський має запропонувати одного з-поміж цих кандидатів і передати на голосування до Кабміну, який і визначить переможця.

    Як повідомляв «Главком», оголошений у вересні конкурс на посаду голови Держслужби етнополітики закінчився безрезультатно. Його «обнулили», виставивши Андрію Юрашу, який з 2014 року очолював Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури, 0,5 бала «за досягнення результатів». До наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент Юрій Решетніков.

    Кабмін оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Держслужба етнополітики була відновлена Кабміном у червні 2019 року і прийшла на зміну Департаменту у справах релігії і національностей.

    Андрій Юраш
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