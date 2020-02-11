Бородянський оголосив переможця конкурсу на посаду «головного з релігії»



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Олена Богдан – соціологиня, доцентка кафедри соціології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

Тепер Кабміном має призначити посадовця

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський оголосив результати конкурсу на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Переможцем він обрав соціолога релігії Олену Богдан.

Про це чиновник заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

«Я подав в Кабінет міністрів свої пропозиції. Я обрав Олену Богдан і рекомендував Кабінету міністрів її на цю посаду», – підтвердив чиновник.

Тепер справа лишилася за Кабміном, який має призначити посадовця.

Олена Богдан – соціологиня, доцентка кафедри соціології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», давно працює як дослідниця у сфері релігієзнавства зі значним міжнародним досвідом. Викладає в НаУКМА та Київському політехнічному інституті.

Має досвід суспільствознавчих досліджень у вишах США, Канади, Великої Британії. Найбільше цікавиться питаннями суспільного розвитку, етики та релігійності, позитивного потенціалу особистості.

Зазначимо, що наприкінці січня за результатами співбесіди, підсумкового раунду конкурсного відбору на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті конкурсна комісія Нацагентства з питань держслужби з-поміж 11 кандидатів визначила чотирьох.

Примітно, що прийшли на співбесіду усього шестеро кандидатів, з яких комісія назвала імена чотирьох претендентів і кількість балів, які вони здобули:

Андрій Юраш – 9,57

Юрій Решетніков – 9,29

Сергій Бортник – 7,7

Олена Богдан – 5,01

Як повідомляв «Главком», оголошений у вересні конкурс на посаду голови Держслужби етнополітики закінчився безрезультатно. Його «обнулили», виставивши Андрію Юрашу, який з 2014 року очолював Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури, 0,5 бала «за досягнення результатів». До наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Юраш, ні його єдиний на той момент конкурент Юрій Решетніков.

Кабмін оголосив з 2 грудня повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Держслужба етнополітики була відновлена Кабміном у червні 2019 року і прийшла на зміну Департаменту у справах релігії і національностей.

Також наприкінці січня ЗМІ писали, що існує неофіційна інформація про те, що міністр культури підтримав кандидатуру Олени Богдан, яка є вигідною Офісу президента.