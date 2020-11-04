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    Уряд у п’ятницю представить аудит країни

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    Глава уряду Денис Шмигаль анонсував презентацію аудиту країни&nbsp; - Уряд у п’ятницю представить аудит країни
    Глава уряду Денис Шмигаль анонсував презентацію аудиту країни 

    Також уряд представить економічну візію України до 2030 року

    Кабінет міністрів цієї п’ятниці, 6 листопада, представить економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року

    Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

    «В цю п'ятницю ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року», - сказав Шмигаль.

    Він підкреслив, що це те, чого потребує Україна для економічного прориву.

    «У нас амбітна ціль і у нас є потенціал для її досягнення. Ми продемонструємо цей потенціал буквально наприкінці цього тижня», - додав міністр.

    Нагадаємо, що у жовтні президент Зеленський доручив уряду представити результати аудиту країни і економічні вектори до 2030 року. Це він зробив під час виступу у Верховній Раді із традиційним щорічним посланням. Цей виступ мав відбутись ще у квітні, але був перенесений через пандемію. 

    Нагадаємо, уряд розпочав створення Національної економічної стратегії до 2030 року у серпні цього року. Про це стало відомо за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з представниками бізнесу. На зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більше 50 компаній. Платформою розробки стратегії було визначено Центр економічного відновлення.

    економіка Україна фінанси уряд Денис Шмигаль аудит
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