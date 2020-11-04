Уряд у п’ятницю представить аудит країни

Також уряд представить економічну візію України до 2030 року

Кабінет міністрів цієї п’ятниці, 6 листопада, представить економічний аудит країни та економічну візію до 2030 року

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду.

«В цю п'ятницю ми представимо економічний аудит країни, а також економічну візію до 2030 року», - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що це те, чого потребує Україна для економічного прориву.

«У нас амбітна ціль і у нас є потенціал для її досягнення. Ми продемонструємо цей потенціал буквально наприкінці цього тижня», - додав міністр.

Нагадаємо, що у жовтні президент Зеленський доручив уряду представити результати аудиту країни і економічні вектори до 2030 року. Це він зробив під час виступу у Верховній Раді із традиційним щорічним посланням. Цей виступ мав відбутись ще у квітні, але був перенесений через пандемію.

Нагадаємо, уряд розпочав створення Національної економічної стратегії до 2030 року у серпні цього року. Про це стало відомо за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з представниками бізнесу. На зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більше 50 компаній. Платформою розробки стратегії було визначено Центр економічного відновлення.