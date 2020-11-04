Шмигаль назвав умови введення жорсткого карантину в Україні

Втім, погіршення ситуації з коронавірусом змусить владу вдатись до більш жорстоких обмежень

Очільник уряду заявив, що локдаун цілої країни не планують, але до жорсткіших обмежень можуть вдатися

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд поки не збирається вводити локдаун. Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, країни світу вводять повний локдаун, але Україна поки цього робити не буде.

«Ми зараз не збираємось йти цим шляхом, вводити локдаун цілої країни, але, якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це, фактично, змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень», – заявив він.

До слова, МОЗ виступив проти введення жорсткого карантину.

Нагадаємо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

Також у ВООЗ повідомляли, що минулий тиждень став рекордним за кількістю інфікування коронавірусом у світі.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.