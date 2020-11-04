Уряд доручив регіонам додатково збільшити на 25 тисяч кількість Covid-ліжок

За словами очільника уряду, потрібно збільшити кількість ліжок для хворих на коронавірус

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль на нараді з керівниками областей доручив регіонам збільшити на 25 тисяч кількість ліжкомісць для прийому хворих на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Для цього обласні держадміністрації повинні підготувати додаткові приміщення – спорткомплекси, виставкові зали та інші приміщення інфраструктури. Додаткові місця повинні бути підключені до кисню.

«Нам потрібно 25 тисяч додаткових ліжкомісць у спорткомплексах, виставкових залах і всіх інших приміщеннях, які обладнані всім необхідним, без потреби в ремонтах, з теплом, де ми можемо приймати людей. Питання «якщо вони будуть потрібні» не стоїть», – підкреслив Шмигаль, додавши, що його доручення невідкладне.

Нагадаємо, що «Феофанію» можуть віддати під лікування хворих на коронавірус.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 28 жовтня було ухвалено рішення про виділення «Феофанії» додатково 2,95 млн грн за рахунок економії бюджетних коштів.

Нагадаємо, що В Ужгороді Covid-ліжка заповнені на 100%.

Також, на Житомирщини вже зайняті майже 99% ліжок першої хвилі для хворих на Covid-19.

До слова, всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

Раніше повідомлялося, що влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.