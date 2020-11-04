Уряд готує посилення карантину в Україні: засідання Кабміну

В Україні можуть ввести нові карантинні обмеження

Уряд планує посилити карантин в Україні через стрімке зростання захворюваності на коронавірус в усіх регіонах.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, хоче запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.





Напередодні ЗМІ повідомили, що влада розглядає варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення. Сьогодні очільник МОЗ Максим Степанов запевнив, що комендантську годину вводити не планують через те, що для цього у країні потрібно запровадити надзвичайний стан.

До слова, виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, Степанов зазначив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної й кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 людей — це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 — померли від ускладнень.

Зазнаачимо, що з кожним днем кількість хворих стрімко зростає. Наприклад, днем раніше в Україні було зафіксовано 8899 нових хворих за добу, тобто на 625 виявлених випадків захворювання менше, ніж за минулий день.

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