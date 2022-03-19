Уряд виділив 15 мдлрд грн на доплати захисникам: хто скільки отримає

Військові, які боронять Україну із зброєю у руках, отримають по 100 тис грн на місяць

Міністерство оборони України спрямувало понад 15 млрд грн на додаткові виплати військовослужбовцям. Процес виплат триватиме орієнтовно до 28 березня, повідомляє Міноборони.

Відповідно до постанови уряду в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, починаючи з 24 лютого виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Водночас, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів – розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Порядок виплат відображено в інфографіці.

фото: Міноборони

У разі виникнення запитань щодо виплат рекомендуємо військовослужбовцям діяти за таким алгоритмом:

Звернутися до заступника командира по роботі з особовим складом підрозділу для централізованого вирішення у фінансові служби.

В індивідуальних випадках, які містять суттєві особливості, звертатися безпосередньо до фінансової служби частини.

У випадку необхідності додаткових консультацій звертатися на «гарячу лінію» Департаменту фінансів Міністерства оборони України за телефоном (044) 271-35-59.

До слова, гроші підсанкційних російських мільярдерів можуть віддати на відновлення України.

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