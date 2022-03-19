Гроші підсанкційних російських мільярдерів можуть віддати на відновлення України
У ЄС обговорюють використання активів, однак поки рішення не схвалене
Чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни. Про це пише Bloomberg.
Ідея перебуває на дуже ранній стадії, і рішення ще не схвалене. Про це повідомив Ерік Мамер – речник глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
«На цей час активи лише заморожені. Президентка поки не просила досліджувати можливість», – сказав він.
Зі слів прессекретаря очільниці ЄК, будь-яке рішення про те, як поводитися з активами, в кінцевому підсумку повинні схвалюватися державами-членами.
Після вторгнення Росії в Україну ЄС ввів санкції проти десятків російських олігархів, включно з деякими із найбагатших мільярдерів. Обмеження наразі дозволяють заморожувати активи.
Європейський Союз оголосив 17 березня, що створює робочу групу «Заморожувати та конфіскувати» для обміну інформацією між державами-членами з метою кращого виконання заходів.
Нагадаємо, ЄС готує п’ятий пакет санкцій проти РФ.