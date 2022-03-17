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    Економіка та фінанси

    В Україні запрацювала платіжна система PayPal

    А вже завтра система заблокує усі електронні гаманці росіян - В Україні запрацювала платіжна система PayPal
    А вже завтра система заблокує усі електронні гаманці росіян
    фото з відкритих джерел

    Кілька днів тому Мінцифри запроронувало компанії зареєструватись в Україні

    Платіжна система PayPal почала працювати в Україні. Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

    «Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні.

    Також платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня.

    Вже 18 березня компанія заблокує усі електронні гаманці росіян.

    Нащодавно великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну. Це стосується Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo.

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    Теги: росія окупанти міністр війна гроші Україна Telegram MasterCard Visa Михайло Федоров окупація #stoprussia
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    В Україні запрацювала платіжна система PayPal