В Україні запрацювала платіжна система PayPal

Кілька днів тому Мінцифри запроронувало компанії зареєструватись в Україні

Платіжна система PayPal почала працювати в Україні. Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські карти. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Підв'язуйте ваші картки Visa та Mastercard й користуйтеся вже зараз. Дякуємо команді, що так швидко відреагували на наше прохання та підтримуєте українців під час війни. Також, дуже дякую нашій команді, команді Нацбанку та IT-спільноті за допомогу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що Мінцифри пропонує PayPal зареєструватись в Україні.

Також платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня.

Вже 18 березня компанія заблокує усі електронні гаманці росіян.

Нащодавно великі міжнародні системи скасували оплату за переказ грошей в Україну. Це стосується Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo.

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