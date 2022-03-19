Розвідка оприлюднила список військових РФ, які бомбардували мирні міста та села України

Ракетні удари завдавали військовослужбовці 559 авіаційного полку

Головне управління розвідки України отримало список військовослужбовців, які бомбардували українські міста та цивільне, мирне населення. Про це повідомили у пресслужбі ГУР України.

Як стало відомо, ракетні удари завдавали військовослужбовці 559 авіаційного полку, що базується в місті Морозовськ Ростовської області.

«Моліть Бога, «лєтуни», щоб і вам катапульту у літаку ваше керівництво відключило, як вашим колегам. Начувайтесь», – підкреслили в пресслужбі ГУР.

Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, за повідомлення радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, за добу українські військові збили 10 літальних апаратів ворога.

Як раніше повідомлялося, російські військові починають відмовлятися від участі у бойових діях на території України. Загарбники масово тікають та навіть калічать себе.

Нагадаємо, триває 24 день російської окупації на території України. За цей час противник зазнав значних втрат, зокрема понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів.

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