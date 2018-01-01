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    У Гройсмана назвали найбільшу реформу нинішнього уряду

    Міністр інфраструктури запевняє, що 45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують
    Найбільша реформа нинішнього уряду – ремонт автошляхів, відбудовано три тисячі кілометрів доріг. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують. За два будівельні сезони відбудовано практично три тисячі кілометрів доріг. Це
    • Сьогодні, 07:32
    • Розсилка
    Ремонт доріг
    Фото: Главком
    Ремонт доріг

    Міністр інфраструктури запевняє, що 45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують

    Найбільша реформа нинішнього уряду – ремонт автошляхів, відбудовано три тисячі кілометрів доріг.

    Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують. За два будівельні сезони відбудовано практично три тисячі кілометрів доріг. Це величезна цифра навіть для багатих європейських держав», – розповідає Омелян.

    Як нагадав міністр, парламент вже проголосував за децентралізацію «Укравтодору», що передбачає відповідальність держави лише за 50 тисяч км. доріг.

    Відповідальність за інші ділянки передають на обласний рівень з відповідним фінансуванням з Дорожнього фонду.

    «35% коштів надходжень усіх акцизів (за паливо – ред.) акумулюються в дорожньому фонді і 35% ідуть на обласний рівень», – зазначив міністр.

    Нагадаємо, за словами Омеляна, «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди та вагони.

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