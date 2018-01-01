У Гройсмана назвали найбільшу реформу нинішнього уряду
- Сьогодні, 07:32
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Міністр інфраструктури запевняє, що 45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують
Найбільша реформа нинішнього уряду – ремонт автошляхів, відбудовано три тисячі кілометрів доріг.
Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
«45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують. За два будівельні сезони відбудовано практично три тисячі кілометрів доріг. Це величезна цифра навіть для багатих європейських держав», – розповідає Омелян.
Як нагадав міністр, парламент вже проголосував за децентралізацію «Укравтодору», що передбачає відповідальність держави лише за 50 тисяч км. доріг.
Відповідальність за інші ділянки передають на обласний рівень з відповідним фінансуванням з Дорожнього фонду.
«35% коштів надходжень усіх акцизів (за паливо – ред.) акумулюються в дорожньому фонді і 35% ідуть на обласний рівень», – зазначив міністр.
Нагадаємо, за словами Омеляна, «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди та вагони.