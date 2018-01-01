У Гройсмана назвали найбільшу реформу нинішнього уряду

Міністр інфраструктури запевняє, що 45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують

Найбільша реформа нинішнього уряду – ремонт автошляхів, відбудовано три тисячі кілометрів доріг. Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. «45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують. За два будівельні сезони відбудовано практично три тисячі кілометрів доріг. Це



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Ремонт доріг

Міністр інфраструктури запевняє, що 45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують

Найбільша реформа нинішнього уряду – ремонт автошляхів, відбудовано три тисячі кілометрів доріг.

Про це в інтерв'ю «5 каналу» заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«45% українців нарешті помітили, що дороги справді ремонтують. За два будівельні сезони відбудовано практично три тисячі кілометрів доріг. Це величезна цифра навіть для багатих європейських держав», – розповідає Омелян.

Як нагадав міністр, парламент вже проголосував за децентралізацію «Укравтодору», що передбачає відповідальність держави лише за 50 тисяч км. доріг.

Відповідальність за інші ділянки передають на обласний рівень з відповідним фінансуванням з Дорожнього фонду.

«35% коштів надходжень усіх акцизів (за паливо – ред.) акумулюються в дорожньому фонді і 35% ідуть на обласний рівень», – зазначив міністр.

Нагадаємо, за словами Омеляна, «Укрзалізниця» ніколи не зможе самостійно будувати якісні поїзди та вагони.