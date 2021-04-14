Кабмін затвердив схему іспитів з української мови для держслужбовців

Для отримання громадянства України іспит на знання мови стає обов’язковим – раніше цієї норми не було

Іспит цього року мають скласти близько 150 тисяч майбутніх посадовців

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною українською мовою. Цей іспит потрібен для отримання громадянства, а також для державних діячів. Про це в Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відтак іспит на знання мови складається з письмової та усної частин, проходитиме у формі анонімного тестування та з компʼютерами. Нацкомісія зі стандартів держмови має затвердити методику проведення іспиту. Також саме ця комісія видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.

Цьогоріч іспит мають скласти близько 150 тисяч майбутніх посадовців.