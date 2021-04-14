Кабмін затвердив схему іспитів з української мови для держслужбовців

Для отримання громадянства України іспит на знання мови стає обов’язковим – раніше цієї норми не було
Фото з відкритих джерел
Іспит цього року мають скласти близько 150 тисяч майбутніх посадовців
Кабінет міністрів затвердив порядок проведення іспитів на рівень володіння державною українською мовою. Цей іспит потрібен для отримання громадянства, а також для державних діячів. Про це в Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Відтак іспит на знання мови складається з письмової та усної частин, проходитиме у формі анонімного тестування та з компʼютерами. Нацкомісія зі стандартів держмови має затвердити методику проведення іспиту. Також саме ця комісія видає державний сертифікат про рівень володіння державною мовою.
Цьогоріч іспит мають скласти близько 150 тисяч майбутніх посадовців.