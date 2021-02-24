Стало відомо скільки осіб мають довести рівень володіння українською цього року

Вже працюючим посадовцям іспит складати не треба

Центри для здачі іспитів будуть мінімум у кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою буде діяти безстроково

Іспит на знання української мови цьогоріч з липня мають скласти 100 – 150 тисяч осіб.

Про це заявила глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає Інтерфакс-Україна.

З 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що претендент на державну посаду має підтвердити рівень володіння українською мовою.

За словами Демської, центри для здачі іспитів будуть мінімум у кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою буде діяти безстроково.

Демська заявила, що складати іспит повинні ті, хто буде претендувати на державні посади в майбутньому. Ті, хто вже перебуває на державній службі, не будуть складати іспит.

«Всі, хто сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс, і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній знаходяться, – вони не будуть складати іспит. Іспит будуть здавати тільки ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, якщо буде обиратися на конкурс», – пояснила вона.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року, набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Кілька днів тому Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. І різні угрупування всередині фракції змагаються між собою, як би завдати дошкульнішого удару по позиціях української мови у сфері послуг.

З 16 січня по 11 лютого 2021 року до Уповноваженого із захисту державної мови щодо захисту прав на отримання інформації та послуг державною мовою, усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, надання консультацій та додаткової інформації звернулося 605 громадян з різних куточків України.