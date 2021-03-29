Як здати іспит з української мови. Інструкція для тих, хто претендує на державну службу

Нацкомісія зібрала кілька порад, які допоможуть підготуватися до іспиту

16 липня стартують іспити на рівень володіння державною мовою

В Україні чиновники повинні будуть складати іспит з української мови, за результатами якого отримають сертифікат про достатній чи високий рівень знань. Обов'язково тести складатимуть президент, всі члени Кабміну та голови райдержадміністрацій.

Національна комісія зі стандартів державної мови надала поради, як підготуватися до іспиту на рівень володіння державною мовою.

Блок «Культура мови» складається з 24 тестових завдань. Підготуватися допоможуть тлумачні словники української мови, словники іншомовних слів, словники-довідники та посібники з культури мови. Важливо звертати увагу передовсім на значення слів, написання, особливості сполучуваності з іншими словами, а також на точність, логічність і послідовність у побудові фрази.

Блок «Читання» містить 20 тестових завдань. Підготуватися допоможе вдумливе читання текстів українською мовою, формулювання питань до них, коментування й обговорення. Важливо зосереджуватися на тому, чи добре ви розумієте зміст прочитаного.

Блок «Письмо» складається з одного завдання. Потрібно прослухати аудіозапис, потім письмово максимально повно відтворити його зміст і висловити власну позицію щодо теми. Для підготовки можна переглядати чи слухати українськомовні телевізійні, радіо- та інтернет-програми, фільми тощо і робити нотатки. Важливо викладати свої думки грамотно, логічно і структуровано.

Блок «Говоріння» містить два завдання: діалог (тобто спілкування з екзаменатором) і монолог (тобто коротке повідомлення на задану тему). Підготуватися допоможе активне спілкування українською мовою в різних ситуаціях. Можна обрати цікаву тему і поспілкуватися з друзями або колегами. Рекомендовано записувати своє мовлення, наприклад, на диктофон, прослуховувати й аналізувати. Важливо звертати увагу на правильність, чіткість, логічність, стилістичну доречність висловлювання.

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Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України. Складати іспит повинні ті, хто буде претендувати на державні посади в майбутньому. Ті, хто вже перебуває на державній службі, не будуть складати іспит.