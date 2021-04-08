Офіс президента прокоментував мовний скандал, який викликали Аваков та Мендель

У Зеленського відхрестилися від слів Мендель та Авакова

У Зеленського відхрестилися від слів Мендель та Авакова

У Зеленського відхрестилися від слів Мендель та Авакова

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що Офіс президента «не порушує мовне питання»

Офіс президента прокоментував висловлювання прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про «українську російську мову».

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко наголосив, що Офіс президента «не порушує мовне питання».

«Я думаю, що це окрема думка прессекретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову у однієї країни (Росії – ред.)», – сказав Тимошенко в інтерв’ю Радіо НВ.

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Росія не є монополістом на російську мову. Політолог Андрій Смолій розповів, що влада чинного президента України вміло пропагує «русскій мір» та Росію в Україні.

Раніше глава МВС Арсен Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови». Міністр вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

До речі, недавно ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».