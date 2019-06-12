Уряд змінив порядок виплат довічних стипендій



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Постанова Кабміну приводить у відповідність зазначені у Порядку найменування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня до найменувань, визначених чинним законодавством

Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплати довічних стипендій. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає пресслужба Міністерства соціальної політики.

Постанова Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати довічних державних стипендій» приводить у відповідність зазначені у Порядку найменування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня до найменувань, визначених чинним законодавством.

Також постанова вносить до Порядку зміни в частині назви розпорядчого акта президента України, відповідно до якого виплачуються довічні державні стипендії.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України ухвалив рішення збільшити з 1 липня розмір стипендій президента України та Кабінету міністрів для молодих вчених майже утричі. Так, розмір стипендії президента для молодих науковців збільшиться з 2305,2 грн на місяць до 6021 грн, а розмір стипендії КМУ - з 1921 грн на місяць до 4014 грн. Кожна із цих стипендій призначається на два роки.