Рева не балотуватиметься до ВР і готовий працювати лише в Кабміні Гройсмана



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Міністр соціальної політики України Андрій Рева

Андрій Рева: Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то, вибачите, я таких варіантів не розглядаю

Міністр соціальної політики України Андрій Рева не балотуватиметься на позачергових виборах до Верховної Ради і готовий працювати в Кабінеті міністрів лише за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Я не планую бути народним депутатом», - сказав Рева журналістам у середу в Києві.

Він також зазначив, що якщо після виборів Гройсман знову очолить уряд і запропонує йому посаду, то він готовий розглядати такий варіант.

«Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то, вибачите, я таких варіантів не розглядаю», - додав Рева.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

В неділю, 26 травня, Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці.

30 травня Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.

Джерело: Інтерфакс-Україна