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    Рева не балотуватиметься до ВР і готовий працювати лише в Кабміні Гройсмана

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    Міністр соціальної політики України Андрій Рева - Рева не балотуватиметься до ВР і готовий працювати лише в Кабміні Гройсмана
    Міністр соціальної політики України Андрій Рева

    Андрій Рева: Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то, вибачите, я таких варіантів не розглядаю

    Міністр соціальної політики України Андрій Рева не балотуватиметься на позачергових виборах до Верховної Ради і готовий працювати в Кабінеті міністрів лише за прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

    «Я не планую бути народним депутатом», - сказав Рева журналістам у середу в Києві.

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    Він також зазначив, що якщо після виборів Гройсман знову очолить уряд і запропонує йому посаду, то він готовий розглядати такий варіант.

    «Якщо не буде Володимир Борисович прем'єром, а будуть інші люди, то, вибачите, я таких варіантів не розглядаю», - додав Рева.

    Нагадаємо, 20 травня Володимир Зеленський під час інавгураційного виступу запропонував уряду піти у відставку. В той же день Гройсман заявив, що піде у відставку. На терміновому брифінгу він закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Гройсман також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради. 

    22 травня Гройсман провів саме коротке засідання уряду, більшу частину якого припало на виступ прем’єра. Тоді він ще раз підтвердив намір про відставку.

    В неділю, 26 травня,  Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з БПП. Після цієї заяви Народний фронт зібрав засідання фракції, на якому депутатам заявили, що партійного списку не буде, і всі охочі можуть йти по мажоритарці. 

    30 травня Рада залишила Гройсмана на посаді прем’єра.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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