Уряд зобов’язав «Нафтогаз» знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн



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«Нафтогаз» зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків

Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, тарифів на транспортування і постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів

НАК «Нафтогаз України» зобов'язаний в серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів.

Відповідне доручення видав прем'єрміністр України Володимир Гройсман, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

«Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 № 293, з червня НАК «Нафтогаз» зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одній з чотирьох майданчиків», - наголошується в документі.

До цих майданчиків належать Мінекономрозвитку, Українська енергетична біржа, НАК «Нафтогаз», а також укладання договорів про постачання газу на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків).

В Мінекономрозвитку середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, на Українській енергетичній біржі газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубометов без ПДВ. У НАК «Нафтогаз» газ для промисловості за передоплатою, встановленої на серпень, коштував 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Ціна на умовах ПСО, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, на липень була розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Найнижчою виявилася ціна «Нафтогазу». Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, тарифів на транспортування і постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні у розмірі 4905 грн.

Раніше повідомлялося, що «Нафтогаз» знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%.