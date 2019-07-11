Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%



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У березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала

Зниження цін на газ для населення у липні не суперечить програмі про співпрацю з МВФ, оскільки спричинене ринковими чинниками

Голова газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов підписав розпорядження про зниження ціни на газ у липні 2019 року на 10,4%. Про це повідомляє преслужба Офісу президента.

Зазначається, що зниження цін на газ для населення у липні не суперечить програмі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, оскільки спричинене ринковими чинниками.

Напередодні в уряді заявили, що Нафтогаз має знизити ціни на газ для населення, відповідно до урядових постанов, на 650 гривень за тисячу кубометрів. Це складає 11,6% від тієї ціни, яка діяла у червні.

Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.

Як нагадали в пресслужбі уряду, згідно з постановою № 293, Нафтогаз зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:

Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу - 5 161 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ.

Українська енергетична біржа - газ на липень продався за ціною 4 905 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ.

Нафтогаз - газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на липень 5 017 1 грн тис. куб. м без ПДВ.

Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7 185 грн 1 тис. куб. м без ПДВ.

«Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні 5 554 грн», - йдеться в повідомленні пресслужби.