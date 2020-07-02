До чого тут скандал з Danon? Посол у Франції, якого звільнив Зеленський, прокоментував ситуацію



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Експосол України у Франції та колишній постійний представник України у ЮНЕСКО Олег Шамшура Фото: Посольство України у Франції

«Чому це сталося саме зараз – питання не до мене», – експосол Олег Шамшур

Український дипломат Олег Шамшур, якого президент Володимир Зеленський звільнив 11 червня з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО, в інтерв’ю «Главкому» сказав, що звільнення не було для нього несподіванкою.

«Я мав розмову з міністром, який мене попередив, що пропонується нова кандидатура на посаду посла України у Франції. До речі, виходячи з правил, він навіть не назвав прізвище. Так що я був свідомий, що процес іде. Чому це сталося саме зараз – питання не до мене. Формальною причиною свого часу було названо моє перебування на посаді більше п’яти років», – розповів Олег Шамшур.

Дипломат зазначив, що у Франції перебуватиме до 16 серпня, про є це відповідний наказ. Він зазначив, що наразі не отримував жодних пропозицій з працевлаштування і зараз планує своє життя поза дипломатичною службою.

Зазначимо, що Олега Шамшура було звільнено одразу після скандальної історії компанією Danone, яка випустила телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков, який свого часу на окупованому Донбасі стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в Україні. Посольство у Франції відповідно відреагувало, вітак Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим.

З цього приводу дипломат зазначив, що кінцевий результат цієї скандальної історії - це наслідок системної і достатньо складної, невдячної роботи дипломатичного посольства України у Франції.

«Я часто вживаю цей термін, «марудної» роботи, якою доводиться займатися українським дипломатам. Значна частина французьких медіа, політичних та публічних діячів, особливо тих, які так чи інакше пов’язані з українською тематикою знають, часто з власного досвіду, що посольство послідовно застосовує принцип нульової толерантності щодо будь-яких антиукраїнських проявів. Цей принцип я ввів одразу після того, як приїхав сюди в листопаді 2014 року. Ця лінія нами реалізується через постійний моніторинг медіа та публічного простору, через офіційні звернення: дзвінки, листи, соціальні мережі. Відбуваються інформаційні кампанії із залученням активістів та симпатиків України. Я хочу сказати, що зокрема адресатами звернень посольства і моїх особистих були такі відомі газети як Le Monde, Le Figaro, агентство France Presse, телеканал France 24, ряд провідних компаній та політиків. Звичайно, ми не досягли 100% результативності, треба бути чесним. Однак, принаймні, якщо хтось у Франції свідомо планує поширити неправдиву інформацію про Україну, то він вже подумає, чи варто наражатися на наш хід у відповідь. І я сподіваюся, що він також бере до уваги наявність активної української громади. Враховуючи, що ми обмежені засобами, ми намагаємося виявляти креатив, застосовувати якісь асиметричні методи і, в принципі, це також спрацьовує», – розповів Олег Шамшур.

Він зауважив, що українські дипломати досягали позитивного результату не тільки у випадку з Danone. «Дуже часто ми опікуємося проблематикою правильного відображення приналежності Криму. Ми попередили чи виправили низку некоректних відображень Криму у французьких медіа та публічному просторі. Це стосується, зокрема, таких «монстрів» як видання Larousse, Natan, France Presse. Про це менше знають, ніж про Danone, але свого часу ми оперативно звернулися до МЗС і до МВС Франції й заблокували спробу Росії використати з пропагандистською метою міжнародний винний фестиваль в Бордо. Таких прикладів достатньо багато, тому те, що нам вдалося досягнути у випадку з Danone із Пореченковим, це якраз, як на мене, дуже вдалий приклад дії закону діалектики, коли кількісні зміни переходять в якісні», – розповів дипломат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України у ЮНЕСКО Олега Шамшура. Іншим указом глава держави призначив очільником дипломатичної місії у Франції Вадима Омельченка, президента Інституту Горшеніна.

Олег Шамшур працював послом України у Франції з листопада 2014 року. Указ про звільнення Шамшура з’явився у фіналі скандальної історії за участю компанії Danone. Нагадаємо, в Росії цей виробник молочних продуктів випустив телевізійну рекламу йогурту, у якій знявся актор Михайло Пореченков. Свого часу, перебуваючи на окупованому Донбасі, цей діяч стріляв по українських військових і є персоною нон-грата в нашій країні. Реклама за участю одіозного росіянина викликала обурення в Україні, і наше посольство у Франції, саме там знаходиться штаб-квартира компанії, відповідно відреагувало. Як підсумок – Danone погодився зняти з ефіру телерекламу з Пореченковим. Наступного ж дня Шамшура відправили у відставку, що породило чимало чуток та версій.