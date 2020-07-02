Відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України - Bloomberg



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Скасування угоди означає, що Україна не отримає запланованих $1,75 млрд від розміщення євробондів та не зможе використати їх для погашення боргів

Скасування угоди відбулося з ініціативи українського уряду і стало першим подібним рішення в історії України

Відставка голови Національного банку України Якова Смолія стала причиною для скасування угоду про розміщення Україною нових 12-річних євробондів. Про це повідомляє Bloomberg та йдеться у повідомленні пан'європейської фондової біржі.

Зазначається, що скасування угоди відбулося з ініціативи українського уряду і стало першим подібним рішенням в історії України.

«Наскільки я розумію, в інвесторів не було права відмовитись (від євробондів — ред.), хіба йти потім судитися. Але наш уряд вчинив розумно: між короткостроковою ціллю взяти гроші зараз і довгостроковою ціллю — зберегти довіру інвесторів, обрали друге», — прокоментував аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків.

Нові євробонди України мали стати першим виходом уряду на міжнародні ринки капіталу від початку коронавірусної економічної кризи. Очікувалося отримати загалом $1,75 млрд, з яких $750 млн мали спрямувати на погашення боргів за євробондами, з терміном погашення у 2021-2022 роках. Решту $1 млрд уряд міг використати на покриття дефіциту державного бюджету (його розмір у 2020 році складає близько 300 млрд гривень або чверть всіх запланованих видатків).

Скасування угоди означає, що Україна не отримає запланованих $1,75 млрд від розміщення євробондів та не зможе використати їх для погашення боргів та покриття дефіциту державного бюджету.

Востаннє перед цим уряд залучав кошти на міжнародних ринках на початку 2020 року, випустивши цінні папери на 1,25 мільярда євро під рекордно низькі 4,375% річних.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

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