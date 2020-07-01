Офіс Зеленського відреагував на відставку Смолія через політичний тиск



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Перша зустріч Якова Смолія із президентом Володимиром Зеленським, 24 травня 2019 року

Дискусії щодо діяльності НБУ мають бути позбавлені політичного забарвлення, зазначили в Офісі президента

Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

В Офісі президента заявили, що правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

Зазначається, що Національний банк України разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик, що слугуватиме запорукою для забезпечення макроекономічної та фінансової стабільності і сприятиме економічному зростанню і відновленню банківського кредитування.

«Наголошуємо, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України», - підкреслили в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».