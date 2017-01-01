Урядова делегація Сирії відклала свій від’їзд на переговори в Женеву

Дамаск підтвердив свою майбутню участь в Конгресі народів Сирії, який просуває РФ

Делегація уряду Сирії, яка мала взяти участь в переговорах 28 листопада по врегулювання конфлікту в Женеві під егідою ООН, відклала свій від’їзд. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters Офіс спеціального посланника ООН по врегулюванню конфлікту відмовився коментувати ситуацію. Причиною такого кроку Дамаску могло стати



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Дамаск підтвердив свою майбутню участь в Конгресі народів Сирії, який просуває РФ

Делегація уряду Сирії, яка мала взяти участь в переговорах 28 листопада по врегулювання конфлікту в Женеві під егідою ООН, відклала свій від’їзд. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters

Офіс спеціального посланника ООН по врегулюванню конфлікту відмовився коментувати ситуацію. Причиною такого кроку Дамаску могло стати незадоволення заявою, яка була оприлюднена минулого тижня по результатам засідання опозиціонерів в Ер-Ріяді – перш за все сирійському уряду не подобається те, що в декларації мова йшла про необхідність Башару Асаду покинути посаду президента під час перехідного періоду.

Із іншого боку сирійський уряд виступив із заявою, в якій було оголошено про намір відвідати «конгрес національного діалогу», який має відбутися в Сочі. На даному конгресі, дата якого остаточно іще не відома, мають обговорити майбутню конституцію Сирії. Окрім того Дамаск привітав в заяві готовність ООН взяти участь в виборах, які мають відбутися після схвалення нової конституції.