Усе – на армію. Клієнти Приватбанку перерахували майже 2 млрд грн на озброєння

У Приват24 можна зробити внесок для допомоги ЗСУ з карток єПідтримка, коштів, що знаходяться на віртуальному рахунку Бонус+ та з будь якої власної картки.

Лише за добу на підтримку Збройних сил надійшло 144 млн грн з рахунку Бонус+

З початку військової агресії Росії проти України клієнти Приватбанку перерахували 1,7 млрд грн на підтримку Збройних сил. Про це повідомляє фейсбук-сторінка банківської установи.

«Ви перерахували Збройним силам України: 144 мільйони грн з рахунку Бонус+ (всього за добу!); 850 мільйонів грн з карток єПідтримка (за 3 дні); 760 мільйонів грн з особистих карток (за 3 дні)», – сказано в офіційному повідомленні.

Додамо, що у Приват24 можна зробити внесок для допомоги ЗСУ з карток єПідтримка, коштів, що знаходяться на віртуальному рахунку Бонус+ та з будь якої власної картки: меню Сервіси-Добро-Допомога ЗСУ, потім в переліку карток обираєте необхідну картку або віртуальний рахунок.

Всі зарахування відбуваються без комісії.

Як повідомляв «Главком», Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалене у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Про відкриття спецрахунку повідомив Голова Національного банку України Кирило Шевченко у своєму відеозверненні зранку 24 лютого. А 25 лютого Нацбанк оновив дані щодо рахунка.

Реквізити офіційного спеціального рахунку: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах, швейцарських франках, австралійських, канадських доларах, юані Женьміньбі та єнах), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

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Довідково

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України