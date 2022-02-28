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    Економіка та фінанси

    Аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим»

    Шахраї активізувалися, тому треба бути пильними&nbsp; - Аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим»
    Шахраї активізувалися, тому треба бути пильними 
    фонд: Повернись живим

    Тільки за останню добу фонд «Повернися живим» зібрав для української армії десятки мільйонів гривень

    Зловмисники створили фейковий сайт благодійного фонду для української армії «Повернися живим».

    Про це повідомили на офіційній сторінці фонду на Facebook. Людей просять бути обачними та користуватися тільки офіційними ресурсами фонду:

    https://savelife.in.ua/

    https://www.comebackalive.in.ua/

    Тільки за останню добу фонд «Повернися живим» зібрав для української армії десятки мільйонів гривень. Кількість тепловізорів, тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, рацій, біноклів, павербанків та інших пристроїв, що їх закуповує фонд, йде навіть не на тисячі – на десятки тисяч.

    Між іншим, як сказав мер Києва Віталій Кличко, у столиці мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

    Додамо, що наразі у Києві на Центральному вокзалі розгорнули гуманітарний центр.

    До слова, на гарячу лінію «Повернися живим з України» за годину надійшло понад сто дзвінків. 26 лютого у Міністерстві оборони України відкрилася гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

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    Теги: шахрайство армія гроші військові
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    Аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим»