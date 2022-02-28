«Київстар» через надзвичайні події у країні запровадив безкоштовний дзвінок в межах мережі.

Раніше «Київстар» через надзвичайні події у країні запровадив безкоштовний дзвінок в межах мережі.

Всі технічні можливості та ресурси оператора направлені на забезпечення стабільної роботи мобільного зв’язку та інтернету

Мобільний оператор «Київстар» заблокував усі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номера своїх абонентів. Про це зазначено у повідомленні компанії.

«Останніми днями до абонентів почала надходити велика кількість спам-повідомлень з недостовірною інформацією. Тому інформуємо вас, що ми заблокували всі SMS-повідомлення із Росії та Білорусі на номери «Київстар». Це наш черговий рішучий крок для боротьби з дезінформацією», – йдеться у повідомленні.

У «Київстарі» додали, що продовжують використовувати всі технічні можливості та ресурси, щоб забезпечувати стабільну роботу мобільного зв’язку та інтернету.

На жаль, у ряді населених пунктів через тривале знеструмлення або пошкодження окремих ділянок інфраструктури, виникають перевантаження. Спеціалісти компанії знають про всі такі ситуації і використовують кожну хвилину затишшя у зоні проведення операцій об’єднаних сил для відновлення зв'язку.

Незважаючи на складну ситуацію, мережа Київстар працює у звичайному режимі, щоб ви не втрачали контакти із друзями чи близькими.

Як повідомляв «Главком», «Київстар» через надзвичайні події у країні запровадив безкоштовний дзвінок в межах мережі. Ми допомагаємо нашим абонентам залишатися на зв'язку навіть без поповнення рахунку. Дзвінки в мережі оператора будуть доступні всім абонентам передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їх тарифом.