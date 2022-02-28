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    Події в Україні

    Вулиці вкриті тілами та снарядами: Харків після обстрілу (фото, відео)

    Геращенко повідомив, що удар був нанесений &laquo;Ураганами&raquo; або &laquo;Смерчами&raquo; - Вулиці вкриті тілами та снарядами: Харків після обстрілу (фото, відео)
    Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами»
    фото: соцмережі

    Постраждали житлові квартали

    Сьогодні, 28 лютого, окупанти обстріляли мирний Харків. Після атаки місто ще більше розгромлене, багато вбитих серед мирного населення та покалічених.

    Користувачі соціальних мереж публікують відео з місць, куди влучали снаряди.

    У тому числі постраждали житлові квартали на Павловому Полі, біля станції «23 Серпня», на вулиці Клочківській. Внаслідок обстрілу є травмовані та загиблі.

    Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами». Раніше повідомлялося, що також по місту гатили із «Градів».

    Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

    До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

    Теги: Харків окупанти Антон Геращенко війна місто #stoprussia
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    Вулиці вкриті тілами та снарядами: Харків після обстрілу (фото, відео)