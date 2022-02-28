Вулиці вкриті тілами та снарядами: Харків після обстрілу (фото, відео)

Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами»

Постраждали житлові квартали

Сьогодні, 28 лютого, окупанти обстріляли мирний Харків. Після атаки місто ще більше розгромлене, багато вбитих серед мирного населення та покалічених.

Користувачі соціальних мереж публікують відео з місць, куди влучали снаряди.

У тому числі постраждали житлові квартали на Павловому Полі, біля станції «23 Серпня», на вулиці Клочківській. Внаслідок обстрілу є травмовані та загиблі.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удар був нанесений «Ураганами» або «Смерчами». Раніше повідомлялося, що також по місту гатили із «Градів».

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.