Усі державні цирки протягом року відмовляться від тварин у виставах
Всі тварини без винятку будуть передані реабілітаційним центрам
сі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у своїх виставах.
Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у Facebook.
«Цирк без тварин. Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах. Наразі ми працюємо над робочими рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам», - вказав міністр.
Також серед здобутків очолюваного ним міністерства Бородянський перечислив:
- Початок масштабної кампанії мобільності молоді. Йдеться про навчальні мандрівки країною. На кампанію виділено 500 млн грн з бюджету. 2020 року в програмі буде задіяна кожна п’ята школа України.
- Розвиток туризму. Вперше на це закладено кошти - 240 млн гривень.
- Ратифікація угоди EURIMAGES. Це дозволить залучати додаткові ресурси та виробників до національного ринку кіновиробництва.
- Змінили порядок використання коштів підтримки кінематографії.
- Розробили концепцію виявлення, аналізу і протидії дезінформації в інформаційному просторі України, створили механізм зменшення обсягів дезінформативного контенту, який впливає на громадян в інформаційному просторі України. Цей механізм в подальшому інтегрується у закон про дезінформацію, який на початку січня продовжать обговорювати з медіа-спільнотою.
- Створення національної стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2032.
- Перезавантаження мистецької освіти в Україні та створення проекту Мистецька Освіта Майбутнього.
- Проведення форуму «Єдності« в Маріуполі.
- Перебудова всієї роботи міністерства: проведення глобального функціонального аудиту трьох міністерств, розділення функцій формування політик, (які залишаються в міністерстві), та реалізації політик. Уже з 2020 року реалізацією і втіленням будуть займатися новостворені профільні інституції (агентства, фонди, інспекції, служби).