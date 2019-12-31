Усі державні цирки протягом року відмовляться від тварин у виставах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі тварини без винятку будуть передані реабілітаційним центрам

сі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у своїх виставах.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у Facebook.

«Цирк без тварин. Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах. Наразі ми працюємо над робочими рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам», - вказав міністр.

Також серед здобутків очолюваного ним міністерства Бородянський перечислив: