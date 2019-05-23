В Адміністрації Зеленського пообіцяли подати електронні декларації



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декларацію зокрема подасть і глава адміністрації Андрій Богдан

Працівники Адміністрації президента подадуть електронні декларації про доходи і своє майно, хоча за законом не зобов’язані це робити.

Про це в ефірі програми на Громадському заявив заступник голови АП Руслан Рябошапка.

За його словами, декларацію зокрема подасть і глава адміністрації Андрій Богдан.

Рябошапка зазначив, що критично ставиться до того, що закон не зобов’язує подавати декларації працівників АП.

«Ми говорили з нашими колегами, що декларації будуть подані. Я говорив з Богданом як з керівником і ми їх подамо», — сказав він.

Рябошапка розповів, що поки в нього «фізично немає часу» на те, аби заповнити декларацію.

«Але декларації будуть подані, в реєстрі, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції. Ми повинні показати приклад», — резюмував заступник глави АП.

Раніше повідомлялося, що набув чинності указ Зеленського про розпуск Ради. В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і позачергові парламентські вибори.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.