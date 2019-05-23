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    Указ про розпуск Ради опубліковано в «Урядовому кур‘єрі»

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    21 травня Зеленський&nbsp;підписав указ про дострокове припинення повноважень&nbsp;Верховної Ради 8-го скликання - Указ про розпуск Ради опубліковано в «Урядовому кур‘єрі»
    21 травня Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання

    Цим указом шостий президент призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року

    В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України про розпуск Верховної ради та позачергові парламентські вибори.

    Зокрема, у документі зазначається, що позачергові вибори до парламенту мають відбутися 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні - 23 травня 2019 року.

    Також президент Володимир Зеленський даним документом доручив Кабінету міністрів України виділити фінансування на проведення виборів.

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    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

     Читайте також: «Погано почав - погано закінчиш». Як парламент показав Зеленському дулю 
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    Верховна Рада вибори депутати Володимир Зеленський президент
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