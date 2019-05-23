Указ про розпуск Ради опубліковано в «Урядовому кур‘єрі»
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Цим указом шостий президент призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року
В офіційній газеті центральних органів влади України «Урядовий кур'єр» опубліковано указ президента України про розпуск Верховної ради та позачергові парламентські вибори.
Зокрема, у документі зазначається, що позачергові вибори до парламенту мають відбутися 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні - 23 травня 2019 року.
Також президент Володимир Зеленський даним документом доручив Кабінету міністрів України виділити фінансування на проведення виборів.
У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.
Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.