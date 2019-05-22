«Погано почав - погано закінчиш». Як парламент показав Зеленському дулю

Ляшко розповів, що під час суперечки на інавгурації сказав в очі Зеленському «Погано почав, погано закінчиш»

Обурені нахрапистою поведінкою президента провалили його виборчу реформу

Першу ініціативу нового президента – зміну виборчої системи – Верховна Рада сьогодні з тріском провалила. Вчора голови фракцій після зустрічі з Володимиром Зеленським вийшли з Банкової, маючи на руках пропозицію прибрати мажоритарку та знизити прохідний бар’єр з 5 до 3%. Для розгляду цього питання голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав в середу позачергове засідання. Заради нього у Зеленського навіть загальмували публікацію вже оприлюдненого на сайті указу про призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня. В Україні нема обмежень щодо термінів зміни виборчого законодавства, але Венеційська комісія не радить змінювати його, коли виборчий процес вже стартував.

Станом на вчора важко було сказати, чи знайдуться голоси на президентський законопроект. Гіпотетично в зміні правил гри були зацікавлені маленькі фракції – «Самопоміч» та Радикальна партія, які наразі ризикують не подолати нинішній високий бар’єр та «Народний фронт», який нібито затіяв ребрендинг і планує втиснутись в нову Раду в союзі з «відставним» Володимиром Гройсманом. У Блоці Порошенка заздалегідь скептично поставились до ініціативи Зеленського. Винятком стала лише внутрішня група «Удару» – Віталій Кличко збирається реанімувати свій партійний проект і йому стане в нагоді низький прохідний бал. У Зеленського були не менші резони: якщо взяти оприлюднені сьогодні рейтинги партії «Слуга народу», то, прибравши мажоритарку, вона навіть самотужки могла б отримати більшість у наступній Раді.

Першу ініціативу нового президента – зміну виборчої системи – Верховна Рада з тріском провалила

Співрозмовники «Главкому» серед депутатів нараховували, що разом з «Батьківщиною», яка активно підтримує нового президента в його починаннях, за зміну виборчого законодавства могло б набратись 200 голосів. А коли вже досягнуто такої психологічної позначки, цілком можна розраховувати десь знайти «недостачу». Втім в результаті не те що до двохсот, а до сотні голосів депутати не дотягнули.

Позачергове засідання було призначене на 12 годину дня, але ставлення до нього можна було оцінити по тому, що Парубій кілька разів не міг відкрити засідання, бо в залі було зареєстровано менше 226 депутатів. В результаті вдалося нашкребти 240, але виявилось, що нардепам… нема що обговорювати. За словами Парубія, законопроект, який був внесений в Раду на 11:45, поданий з грубим порушенням регламенту. «Але ми всіма силами з апаратом зараз допомагаємо представнику президента привести подання у відповідність до закону, – відверто іронізував спікер. – І як тільки вони приведуть у відповідність, він тут же буде зареєстрований».

Тролінг та підколки на адресу нового президента, схоже, стануть новим парламентським трендом. Парубій несподівано відкрив позачергове засідання нагадуванням, що сьогодні виповнюється 140 років від дня народження Симона Петлюри, а 23 травня українці будуть відзначати День героїв, коли в 1938 році більшовицький агент убив провідника ОУН Євгена Коновальця. «Ні Петлюра, ні Коновалець ніколи не запропонували би українцям референдум про примирення з Росією. Рекомендую президенту і його команді добре вивчити уроки української історії і не шукати шляхів капітуляції…», – повчально сказав Парубій, натякаючи на скандальні висловлювання нового голови Адміністрації президента Андрія Богдана про проведення референдуму щодо переговорів з РФ.

Також спікер розповів, що на зустрічі з президентом кілька разів питав у нього, на якій підставі той підписує указ про розпуск парламенту, і пригрозив, що його автор ще буде нести відповідальність за порушення Конституції. З натяком на долю Віктора Януковича, який починав свою діяльність з неконституційного скасування політреформи.

Спікер Парубій розповів депутатам про уроки української історії

Поки ж у Зеленського в терміновому порядку переписували законопроект, депутати в його очікуванні просто чесали язиками. Голова фракції Блоку Порошенка Артур Герасимов підтримав Парубія в думці, що розгін парламенту – неконституційний, і обурився тим, що ініціатори швидкої корекції закону залишають закриту пропорційну систему. І взагалі міняти законодавство поспіхом напередодні виборів – не по-європейськи, тому БПП голосувати не буде.

Мажоритарник від «Відродження» Антон Яценко нагадав, що за європейськими нормами законодавство не можна змінювати за рік до виборів, а також що, згідно з регламентом, депутати мають 14 днів на подачу альтернативних законопроектів. Яценко лякав жахами закритих списків, які перетворять парламент в притулок для охоронців та масажистів, і пообіцяв що «Відродження» за таке голосувати не буде.

Фронтмен згасаючої «Самопомочі» Олег Березюк навпаки наголошував, що мажоритарка коштує країні сотень мільярдів гривень: «Хочете відкрити списки? Відкрийте списки, кожна партія, надрукуйте у всіх засобах масової інформації». Депутати обурились такій маніпуляції, і свій виступ Березюк завершував під галас залу.

Найбільш емоційним, як завжди, був Олег Ляшко, партія якого за нинішнього бар’єру може не потрапити в Раду. Влаштувавши шоу вчора на Банковій, він продовжив сьогодні його в парламенті, позиціонуючи себе як головного опонента «узурпатора» Зеленського.

Найбільш емоційним, як завжди, був Олег Ляшко, партія якого за нинішнього бар’єру може не потрапити в Раду

«Президент Зеленський і його команда, користуючись своїм тимчасовим рейтингом, намагається фактично захопити, узурпувати владу в Україні. З моменту знищення Конституції Зеленський – узурпатор, – галасував головний «радикал». – Зеленський пропонує очолити корупцію, консервувати її і управляти нею. Ми переходимо в опозицію до узурпатора Зеленського!» Ляшко навіть розповів, що сказав в очі Зеленському під час суперечки на інавгурації «Погано почав, погано закінчиш». З цього спічу стало зрозуміло, що і голосів «ляшківців» за новий виборчий закон Зе не дочекається.

А голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак взагалі пообіцяв новому президенту «шлях у трясовину» за його неконституційні дії. Він звинуватив Зеленського у дестабілізації роботи парламенту та Кабміну і зажадав від того терміново внести до парламенту кандидатуру нового прем’єра та пропозиції членів уряду. Нащо це робити, коли в парламенті відсутня коаліція, Бурбак не пояснив, та й кого це цікавило.

Гуморив з трибуни Олексій Гончаренко з БПП: запропонував після перших кадрових призначень Зеленського перейменувати вулицю Банкову на Приватбанкову.

Олексій Гончаренко вирішив показати своє почуття гумору

Після першої години дня Парубій заявив, що в парламенті, нарешті, з’явився допрацьований варіант законопроекту, проте його треба довго друкувати, бо там 450 сторінок. Побіжно оглянувши цей талмуд, можна було побачити, що більшість правок, які він містить, вичищають з закону про вибори всі згадки про мажоритарні округи. Також президент запропонував в законопроекті знизити бар’єр до 3% та пом’якшити для кандидатів в депутати ценз проживання в Україні протягом п’яти років перед виборами. Пропонувалось доповнити закон про вибори визначенням, що проживанням на території в межах України вважається таке проживання особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. А от очікувана скандальна норма про імперативний мандат в запропонованому варіанті була відсутня. Неможливість же запровадити систему відкритих списків автори проекту пояснили тим, що в умовах дострокової кампанії нема часу для підготовки до неї партій та виборців. Проте дарма старались…

У кулуарах депутати вже змирились, що нічого сьогодні проголосовано не буде і на вибори доведеться йти за старим законодавством. «От побачите, навіть до порядку денного не внесуть, до комітету не дійде», – прогнозували окремі обізнані.

Так і сталося: голосування за включення до порядку денного проектів законів щодо зміни виборчої системи (президентського та альтернативного) набрало 92 голоси (БПП – 17, в основному, «Удар», «Народний фронт» – 2, Опоблок – 19, «Самопоміч» – 17, «Батьківщина» – 15, позафракційні – 22, «радикали», «Відродження», «Воля народу» – по нулях). Заодно депутати провалили включення до порядку денного внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу і розійшлися.

Тим часом в кулуарах з’явились новопризначені представник президента в парламенті Руслан Стефанчук та заступник голови АП Руслан Рябошапка. Стефанчук розповів журналістам, що вчора було досягнуто певного компромісу, який сьогодні був винесений в залу, але депутати домовленостей не дотримались. «Поки розмова нам не вдалася», – констатував він і пообіцяв повернутись до ідеї з відкритими списками вже в новій Раді.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук стверджує, що депутати не дотримались домовленостей

Судячи з тону, який переважав сьогодні в сесійній залі, багатьом ображеним нахрапистою поведінкою новообраного президента депутатів було принципово показати йому дулю. І до виборів, схоже, мало що в їхніх відносинах зміниться. Зараз в парламенті говорять про кілька варіантів подальшої роботи: або нічого більше не розглядати, бо Рада розпущена, або зануритись в розгляд в другому читанні Виборчого кодексу з його тисячами правок і в такому режимі існувати до липня.

Павло Вуєць, Станіслав Груздєв (фото), Главком