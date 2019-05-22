Верховна Рада стала на диби і відмовилась розглядати законопроект Зеленського



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Тепер або вибори не відбудуться, або пройдуть за чинною змішаною системою

Народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

Включення законопроектів підтримали усього лише 92 народних депутати, при 226 необхідних.

За другу ініціативу президента щодо держзакупівель проголосували тільки 127 нардепів.

Наступне засідання Ради відбудеться у наступний вівторок.

За законопроект Зеленського проголосували 17 нардепів БПП (група УДАР), 2 фронтовика, 19 опоблоківців, «Самопоміч», «Батьківщина» та 22 позафракційних. «0» голосів дали групи «Воля народу», «Відродження» та Радикальна партія.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. Парубій у свою чергу заявив, що президент Зеленський починає свою діяльність на посаді із грубого порушення Конституції.

В той же день Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єра до 3%.

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