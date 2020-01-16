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    В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)

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    Туалетами можуть скористатися не лише собаки&nbsp; - В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)
    Туалетами можуть скористатися не лише собаки 
    Фото: finavia.fi

    Щорічно через аеропорт столиці Фінляндії проходять близько 10 тисяч собак

    В аеропорту столиці Фінляндії з'явилися два туалети для домашніх тварин. Про це повідомляється на сайті Finavia - оператора аеропортів Фінляндії. Відзначається, що щорічно через аеропорт Гельсінкі подорожують понад 10 тисяч собак.

    Установка двох спеціальних зон для домашніх тварин повинна зробити переліт з ними зручніше. Туалети розмістили біля головного входу в термінал №2 і у нешенгенській зоні.

    Туалети спроектовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися інші домашні тварини. У компанії відзначають, що подібні локації поки не стали звичним явищем в аеропортах Північної Європи, на відміну від США.

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    В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)
    В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)
    В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)

    Нові туалети в аеропорту Гельсінкі мають площу в кілька квадратних метрів, побудовані на висоті з штучним покриттям. Цю зону відділено від території, де проходять інші пасажири.

    Для підтримки чистоти туалети для тварин регулярно чистять. Пасажирам, які мають алергію на собак, радять не турбуватися.

    Фінляндія аеропорт тварини послуги
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