В аеропорту Гельсінкі запрацювали туалети для домашніх улюбленців (фото)



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Туалетами можуть скористатися не лише собаки Фото: finavia.fi

Щорічно через аеропорт столиці Фінляндії проходять близько 10 тисяч собак

В аеропорту столиці Фінляндії з'явилися два туалети для домашніх тварин. Про це повідомляється на сайті Finavia - оператора аеропортів Фінляндії. Відзначається, що щорічно через аеропорт Гельсінкі подорожують понад 10 тисяч собак.

Установка двох спеціальних зон для домашніх тварин повинна зробити переліт з ними зручніше. Туалети розмістили біля головного входу в термінал №2 і у нешенгенській зоні.

Туалети спроектовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися інші домашні тварини. У компанії відзначають, що подібні локації поки не стали звичним явищем в аеропортах Північної Європи, на відміну від США.

Нові туалети в аеропорту Гельсінкі мають площу в кілька квадратних метрів, побудовані на висоті з штучним покриттям. Цю зону відділено від території, де проходять інші пасажири.

Для підтримки чистоти туалети для тварин регулярно чистять. Пасажирам, які мають алергію на собак, радять не турбуватися.

