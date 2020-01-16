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    Будинок моди Versace відмовився від використання шкіри кенгуру

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    Будинок моди Versace відмовився від використання шкіри кенгуру

    Відмова від використання шкіри кенгуру викликана тиском з боку італійських зоозахисникіі

    Італійський будинок моди Versace більше не буде використовувати шкіру кенгуру при виробництві одягу і взуття на тлі загибелі тварин в Австралії через масштабні природні пожежі.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    За даними видання, таке рішення було прийнято ще в минулому році і торкнулося колекції Versace 2019 року, але відомо про нього стало тільки на цьому тижні.

    Разом з тим наголошується, що відмова від використання шкіри кенгуру безпосередньо не пов'язана з пожежами в Австралії, а скоріше викликана тиском з боку італійських зоозахисників.

    Представник Versace підтвердив виданню, що відтепер «використання шкіри кенгуру повністю припиниться».

    «Це важливий жест, тим більше зараз, коли пожежі лісів в Австралії, мають такі драматичні наслідки для населення кенгуру. Ми сподіваємося, що це допоможе врятувати тварину, яка є символом Австралії, оскільки вона стикається з безпрецедентною загрозою», - заявили екологи.

    Раніше стало відомо, що в результаті лісових пожеж, що вирують в Австралії з осені 2019 року, загинули понад 1 млрд тварин.

    Два роки тому модний дім Versace оголосив, що відмовляється від використання натурального хутра в одязі та аксесуарах.

    Донателла Версаче, креативний директор компанії, сказала: «Я не хочу вбивати тварин, щоб створювати моду. Це не правильно».

    В останні роки від натурального хутра відмовилися багато модних будинків.

    Італія тварини мода населення
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