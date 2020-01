В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки

Літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів

У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів.

