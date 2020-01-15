В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки



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Літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів

У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів.

#Update: Just in - Another video of the large fire at the rooftop of the arrival terminal of the airport in the city of #Alicante in #Spain. pic.twitter.com/jsRnv6tFWC — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 15, 2020

Водночас, літаки продовжують вильоти з аеропорту, де сталася пожежа.

Нині немає інформації про постраждалих.

За попередньої інформацією, пожежа спалахнула в середині одного з офісів у терміналі аеропорту.