В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
Літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів
У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.
Про це повідомляє Daily Mail.
«Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів.
#Update: Just in - Another video of the large fire at the rooftop of the arrival terminal of the airport in the city of #Alicante in #Spain. pic.twitter.com/jsRnv6tFWC— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 15, 2020
Водночас, літаки продовжують вильоти з аеропорту, де сталася пожежа.
Нині немає інформації про постраждалих.
Alicante Airport is being evacuated. #fire #alicante #spain pic.twitter.com/UDNK0kPzk5— Javier Leal (@huveeer) January 15, 2020
За попередньої інформацією, пожежа спалахнула в середині одного з офісів у терміналі аеропорту.