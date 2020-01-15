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    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки

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    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки

    Літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів

    У зв'язку з пожежею на даху аеропорту в іспанському місті Аліканте евакуюють пасажирів з літаків.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    «Унаслідок пожежі на даху аеропорту в Аліканте евакуюють людей з будівель і літаків», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що літаки, які мали прибути до Аліканте, перенаправляють до інших аеропортів.

    Водночас, літаки продовжують вильоти з аеропорту, де сталася пожежа.

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    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки
    В Іспанії горів аеропорт: евакуювали людей і літаки

    Нині немає інформації про постраждалих.

    За попередньої інформацією, пожежа спалахнула в середині одного з офісів у терміналі аеропорту.

    пожежа Іспанія літак аеропорт
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