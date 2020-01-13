Як пакет із України може вбити кита у далекій Норвегії?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Це всі ми» – книга про любов до тварин і природи, справжню дружбу і прагнення змінювати світ

Про забруднення довкілля йдеться у дебютній книжці письменниці Євгенії Завалій «Це всі ми»

У світовий океан за приблизними підрахунками щороку потрапляє до 8 млн. тонн пластику, що вбиває морських тварин. За офіційними даними уряду, в Україні накопичено 36 млрд. тонн відходів, але насправді їх значно більше. Про забруднення довкілля йдеться у дебютній книжці письменниці Євгенії Завалій «Це всі ми», яка побачила світ у дитячому арт-видавництві «Чорні вівці». Проілюструвала видання Марія Фоя.

У книжці розповідається про те, як одного дня 13-річний Андрій та його друзі знаходять на березі моря багато мертвої риби. Вони намагаються з’ясувати причини екологічної катастрофи і знайти шляхи її вирішення. Читачі дізнаються про дельфінів і забруднення морів, про волонтерів і сортування відходів, а також про те, як збирати підписи під петиціями і формувати громадську думку.

За словами авторки Євгенії Завалій, книжка важлива насамперед тим, що вона про довкілля і міста, забруднення і проблеми зі сміттям, з якими люди стикаються щодня. «Книга розповідає і про те, що кожен, навіть дитина, може щось зробити, і як ці маленькі справи змінюють життя. З досвіду останніх зустрічей із читачами розумію, – додає письменниця, – що це видання цікаве як дітям, так і дорослим. Особливо, якщо ви тільки збираєтесь починати сортувати сміття або допомагати в екологічних проєктах».

«Це всі ми» – книга про любов до тварин і природи, справжню дружбу і прагнення змінювати світ.