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    На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей

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    Сильний вітер сприяє поширенню вогню&nbsp; - На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей
    Сильний вітер сприяє поширенню вогню 
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожеж залучено майже 200 рятувальників

    У Луганській області одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.

    Про це заявили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема:

    1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. 

    У зв’язку з шквалистим вітром лісова пожежа розповсюдилась на територію селаМуратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення сіл Муратове та Капітанове. Інформація уточнюється.

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    На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей
    На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей
    На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей
    На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей

    2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі селах Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населені пункти. 

    Через розповсюдження лісової пожежі на очерет та суху траву поблизу села Артема Станично-Луганського району існує загроза розповсюдження пожежі на села Артема та Нижньотепле. Організовується евакуація мешканців.

    3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дані населенні пункти.

    Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню - уточнюється. Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 чол. та 44 одиниці техніки. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер, а також є загроза розповсюдження пожеж.

    Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

    3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.

    пожежа Луганщина ДСНС рятувальники ліс
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