На Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей



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Сильний вітер сприяє поширенню вогню Фото: ДСНС

До ліквідації пожеж залучено майже 200 рятувальників

У Луганській області одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.

Про це заявили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Основні зусилля у гасінні лісових пожеж зосереджені у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв'язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню, зокрема:

1. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 50 га в районі сіл Кряківка та Трьохізбенка Новоайдарського району. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У зв’язку з шквалистим вітром лісова пожежа розповсюдилась на територію селаМуратове Новоайдарського району. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація населення сіл Муратове та Капітанове. Інформація уточнюється.

2. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 10 га в районі селах Малинове, Піщане та Артема Станично-Луганського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на населені пункти.

Через розповсюдження лісової пожежі на очерет та суху траву поблизу села Артема Станично-Луганського району існує загроза розповсюдження пожежі на села Артема та Нижньотепле. Організовується евакуація мешканців.

3. Пожежа лісового масиву на загальній площі близько 8 га між селами Половинкине та Байдівка Старобільського району. Попередньо жертв та постраждалих немає. У зв'язку з сильним поривчастим вітром існує загроза розповсюдження пожежі на дані населенні пункти.

Кількість пошкоджених будівель та споруд від вогню - уточнюється. Всього на гасіння лісових пожеж у трьох районах залучено 192 чол. та 44 одиниці техніки. Гасіння ускладнює сильний поривчастий вітер, а також є загроза розповсюдження пожеж.

Нагадаємо, 1 вересня, під час пожежі на Луганщині стався вибух: поранено рятувальника.

3 вересня стало вдомо, що під час гасіння пожежі в Луганській області постраждали двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. У них термічні опіки.