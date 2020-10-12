Масштабна пожежа на Прикарпатті: загорівся склад із зерном



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Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати Фото: ДСНС

Горить металевий ангар площею 350 «квадратів»

У понеділок ввечері, 12 жовтня, на території сільськогосподарського підприємства ТОВ «Компанія «Агро-дует» спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

«О 20:05 в селі Велика Кам’янка Коломийського району виникла пожежа складу з зерном соняшника та сої (металевий ангар) на площі 350 м2», – інформують рятувальники.

Зазначається, що завдяки оперативним діям вогнеборців о 21:23 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі.

До слова, цієї ночі у Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса».