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    Масштабна пожежа на Прикарпатті: загорівся склад із зерном

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    Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати - Масштабна пожежа на Прикарпатті: загорівся склад із зерном
    Завдяки оперативним діям вогнеборців пожежу вдалося локалізувати
    Фото: ДСНС

    Горить металевий ангар площею 350 «квадратів»

    У понеділок ввечері, 12 жовтня, на території сільськогосподарського підприємства ТОВ «Компанія «Агро-дует» спалахнула масштабна пожежа.

    Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.

    «О 20:05 в селі Велика Кам’янка Коломийського району виникла пожежа складу з зерном соняшника та сої (металевий ангар) на площі 350 м2», – інформують рятувальники.

    Зазначається, що завдяки оперативним діям вогнеборців о 21:23 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі.

    До слова, цієї ночі у Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса».

    пожежа ДСНС Івано-Франківщина зерно рятувальники
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