Масштабна пожежа на Прикарпатті: загорівся склад із зерном
Горить металевий ангар площею 350 «квадратів»
У понеділок ввечері, 12 жовтня, на території сільськогосподарського підприємства ТОВ «Компанія «Агро-дует» спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.
«О 20:05 в селі Велика Кам’янка Коломийського району виникла пожежа складу з зерном соняшника та сої (металевий ангар) на площі 350 м2», – інформують рятувальники.
Зазначається, що завдяки оперативним діям вогнеборців о 21:23 пожежу вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація пожежі.
До слова, цієї ночі у Мукачеві сталася велика пожежа на лижній фабриці «Тиса».