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    У світі

    У Бішкеку горить парламент, який захопили протестувальники

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    У Бішкеку горить парламент - У Бішкеку горить парламент, який захопили протестувальники
    У Бішкеку горить парламент

    У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони

    Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

    Про це повідомляє портал 24.kg.

    У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони.

    За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

    Вогонь допомагають гасити і самі мітингувальники. Вони гасять вогонь зовні, пожежні - всередині будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється сильним вітром.

    Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

    Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

    Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.

    вибори Киргизстан влада парламент
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