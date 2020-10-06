У Бішкеку горить парламент, який захопили протестувальники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Бішкеку горить парламент

У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони

Після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

Про це повідомляє портал 24.kg.

У будівлі горять по кілька кабінетів на четвертому, п'ятому, шостому і сьомому поверхах західної сторони.

За словами мітингувальників, хтось спеціально підпалив кабінет, потім вогонь поширився на інші приміщення. На місце прибули пожежники.

Вогонь допомагають гасити і самі мітингувальники. Вони гасять вогонь зовні, пожежні - всередині будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється сильним вітром.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Пізніше 5 жовтня протестувальники в центрі столиці Бішкеку почали штурм Білого дому, де знаходиться резиденція президента і уряду країни.