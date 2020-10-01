У Станиці Луганській горить ціла вулиця, лунають вибухи



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Потужні пориви вітру перекидають полум'я через залізничний насип до наступної вулиці

Гасіння ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася бойовиками. На сьогодні там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, - ДСНС

У Станиці Луганській горять майже всі будинки на вулиці Донецькій. Про це йдеться в повідомленні Станично-Луганської РДА в Facebook.

Зазначається, що ситуація у населеному пункті дуже складна. «Гасіння ускладнюється тим, що протягом 2014-2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася бойовиками. На сьогодні там залишилось багато вибухонебезпечних предметів, що детонують через високу температуру. Потужні пориви вітру перекидають полум'я через залізничний насип до вулиці Лебединського», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 жовтня, пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.

Нагадаємо, на Луганщині вщент згоріли 250 будинків.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум'я охопило майже 10 тисяч гектарів території.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень.Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п'ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, з небезпечної зони евакуйовано 120 людей, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення. Загинуло 9 осіб (1 особа внаслідок пожежі, причина смерті інших уточнюється), госпіталізовано 14 осіб.