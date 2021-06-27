В Албанії сварка через пляжні шезлонги завершилася перестрілкою. Є вбиті (відео)

Кривава суперечка забрала життя 4-х людей

В Албанії дві родини отел'єрів посварилися за ділянку пляжу, де вони встановлювали шезлонги для туристів. Сварка переросла в бійку а по тому в перестрілку, - повідомляє «Балканський оглядач».

У підсумку - четверо вбитих та двоє поранених - такими є наслідки перестрілки, що сталася в ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж. Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.

Поліція вилучила вогнепальну зброю - пістолети - яку, як підозрюють, використовували під час сварки.

Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.