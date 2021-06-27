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    В Албанії сварка через пляжні шезлонги завершилася перестрілкою. Є вбиті (відео)

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    Один із загиблих -&nbsp; бізнесмен Куйтім Ферракаку - В Албанії сварка через пляжні шезлонги завершилася перестрілкою. Є вбиті (відео)
    Один із загиблих -  бізнесмен Куйтім Ферракаку

    Кривава суперечка забрала життя 4-х людей

    В Албанії дві родини отел'єрів посварилися за ділянку пляжу, де вони встановлювали шезлонги для туристів. Сварка переросла в бійку а по тому в перестрілку, - повідомляє «Балканський оглядач».

    У підсумку - четверо вбитих та двоє поранених - такими є наслідки перестрілки, що сталася в ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж.Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.

    Поліція вилучила вогнепальну зброю - пістолети - яку, як підозрюють, використовували під час сварки.

    Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.

    Теги: стрільба Албанія
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    В Албанії сварка через пляжні шезлонги завершилася перестрілкою. Є вбиті (відео)