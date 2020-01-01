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    У новорічну ніч в Одесі відбулася погоня зі стрільбою

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    У новорічну ніч в Одесі відбулася погоня зі стрільбою - У новорічну ніч в Одесі відбулася погоня зі стрільбою
    У новорічну ніч в Одесі відбулася погоня зі стрільбою
    Фото: Facebook

    Автомобіль-порушник зупинився тільки після того, як правоохоронці пробили машині колеса

    Патрульні поліцейські застосували табельну зброю, щоб в ніч на середу, 1 січня, зупинити автомобіль «Жигулі», який порушував правила дорожнього руху на Італійському бульварі, передає «Українська служба інформації».

    Як повідомляється, автомобіль ВАЗ зупинився тільки після того, як йому прострелили два задніх колеса.

    Як повідомляв «Главком» раніше, удень 31 грудня у кімнаті на 5-му поверсі 9-поверхового гуртожитку Одеського національного політехнічного університету сталася пожежа, внаслідок якої рятувальники евакуювали 50 людей.

    стрільба поліція
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