  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Албанії завершили пошуки жертв землетрусу – 50 загиблих, 2000 поранених

    • Розсилка
    В Албанії завершили пошуки жертв землетрусу – 50 загиблих, 2000 поранених
    Фото: АА

    За словами представників охорони здоров’я, одна жінка перебуває в комі

    В Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після потужного землетрусу, кількість загиблих становить 50 людей, ще 2 тисячі постраждали.

    Про це заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама, повідомляє АР.

    «Пошуково-рятувальна операція з пошуку людей, які вижили після землетрусу в Албанії, завершена, кількість загиблих становить 50 людей, передбачається, що в руїнах більше не залишилося тіл загиблих», – йдеться в повідомленні.

    Близько 2000 осіб отримали поранення. За словами представників охорони здоров’я, одна жінка перебуває в комі.

    За попередніми даними, понад 1 465 будівель у столиці країни Тирані і ще близько 900 – у прилеглому Дурресі, були серйозно пошкоджені. Щонайменше 4 000 людей залишилися без даху над головою.

    Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції.

    Нагадаємо, кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії у вівторок, зросла до 42 осіб, ще 750 постраждали.

    землетрус Албанія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ