В Албанії завершили пошуки жертв землетрусу – 50 загиблих, 2000 поранених



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Фото: АА

За словами представників охорони здоров’я, одна жінка перебуває в комі

В Албанії завершили рятувально-пошукову операцію після потужного землетрусу, кількість загиблих становить 50 людей, ще 2 тисячі постраждали.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Еді Рама, повідомляє АР.

«Пошуково-рятувальна операція з пошуку людей, які вижили після землетрусу в Албанії, завершена, кількість загиблих становить 50 людей, передбачається, що в руїнах більше не залишилося тіл загиблих», – йдеться в повідомленні.

Близько 2000 осіб отримали поранення. За словами представників охорони здоров’я, одна жінка перебуває в комі.

За попередніми даними, понад 1 465 будівель у столиці країни Тирані і ще близько 900 – у прилеглому Дурресі, були серйозно пошкоджені. Щонайменше 4 000 людей залишилися без даху над головою.

Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції.

Нагадаємо, кількість людей, які загинули внаслідок сильного землетрусу в Албанії у вівторок, зросла до 42 осіб, ще 750 постраждали.